«Огромная сокровищница»: На Западе забили тревогу из-за возможных потерь на Украине
Глава МИД Эстонии Цахкна: Запад рискует потерять природные ресурсы на Украине
Страны Запада могут остаться без важных природных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения её войск. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в материале для National Interest.
«Важные природные ресурсы Украины находятся слишком близко к линии фронта. Если они перейдут России, то Москва и её партнеры получат доступ к огромной сокровищнице, которая позволит им консолидировать влияние в таких ключевых отраслях, как оборона и энергетика, а также дальше развивать свои глобальные амбиции», — указано в статье.
По словам министра, мировая экономика стала более зависимой от критически важных минералов, огромными запасами которых обладает Незалежная. Цахкна отметил, что Украина является одним из ведущих экспортёров титана и марганца в США. Глава МИД Эстонии выразил мнение, что Штаты должны быть напрямую заинтересованы «в установлении контроля над обширными территориями, богатыми критически важными полезными ископаемыми».
А ранее Life.ru писал, что Украина должна будет заплатить за помощь Запада. По словам главы Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, одна группа стран заинтересована в природных ресурсах Незалежной, а другая — в её территориях. Однако Запад напрасно надеется, что Украина погасит долги природными ресурсами, считают британские дипломаты. Они назвали сложившуюся ситуацию экономическим безумием.
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