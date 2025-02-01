Страны Запада могут остаться без важных природных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения её войск. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в материале для National Interest.

«Важные природные ресурсы Украины находятся слишком близко к линии фронта. Если они перейдут России, то Москва и её партнеры получат доступ к огромной сокровищнице, которая позволит им консолидировать влияние в таких ключевых отраслях, как оборона и энергетика, а также дальше развивать свои глобальные амбиции», — указано в статье.

По словам министра, мировая экономика стала более зависимой от критически важных минералов, огромными запасами которых обладает Незалежная. Цахкна отметил, что Украина является одним из ведущих экспортёров титана и марганца в США. Глава МИД Эстонии выразил мнение, что Штаты должны быть напрямую заинтересованы «в установлении контроля над обширными территориями, богатыми критически важными полезными ископаемыми».