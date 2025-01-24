Запад напрасно надеется, что Украина сможет погасить долги природными ресурсами, учитывая продвижение российских войск. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.

«Россия провела последние пять месяцев, поглощая всё большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран», — указано в статье.

Прауд отметил, что западные политик до сих пор верят, что смогут задействовать эти ресурсы для покрытия постоянно растущих долгов Незалежной. Дипломат назвал экономическим безумием сложившуюся ситуацию.