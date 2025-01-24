«Экономическое безумие»: В Британии назвали главную ошибку Запада в конфликте на Украине
RS: Запад напрасно надеется, что Украина погасит долги природными ресурсами
Запад напрасно надеется, что Украина сможет погасить долги природными ресурсами, учитывая продвижение российских войск. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.
«Россия провела последние пять месяцев, поглощая всё большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран», — указано в статье.
Прауд отметил, что западные политик до сих пор верят, что смогут задействовать эти ресурсы для покрытия постоянно растущих долгов Незалежной. Дипломат назвал экономическим безумием сложившуюся ситуацию.
А ранее Life.ru сообщал, что Украина должна будет заплатить за помощь Запада. По словам главы Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, одна группа стран заинтересована в природных ресурсах Незалежной, а другая — в её территориях.
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