Украину призвали не рассчитывать на возможность списания долгов, которые сейчас есть у Киева. Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется Незалежной, заявил РИА «Новости» глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Ничего не проходит бесследно. Киеву придётся заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен», — объяснил он.

Киеву надо будет расплатиться за оказанную помощь, так как в будущем его союзники могут захотеть получить свою долю от того, что останется от республики. Смирнов уверен, что одна группа стран заинтересована в украинских природных ресурсах, а другая — в её территориях.