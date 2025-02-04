Зеленский не может купить Трампа редкоземельными металлами из-за Армии России на рудниках
УНИАН: Украина утратила большую часть территории с редкоземельными металлами
Почти все украинские редкоземельные металлы, которые были бы рады получить США, находятся в земле на территории, находящейся под контролем России. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
В недрах страны покоятся полезные ископаемые на сумму $15 трлн, однако 70% всего их количества находятся на территории ДНР, ЛНР и в Днепропетровской области, к которой неумолимо движется линия фронта. Авторы издания напомнили, что запасов лития и титана у Украины было больше, чем у любой европейской страны.
Богатые месторождения природного газа и нефти также находятся на территориях, которые уже вошли в состав России — в Донбассе и Крыму. По оценке экспертов, данные земли обладают значительными запасами сланцевого газа, а на шельфе Чёрного моря могут находиться 100-150 миллионов баррелей сланцевой нефти.
Разговоры о том, что Владимир Зеленский хочет расплатиться природными ресурсами за американскую помощь ведутся уже давно. Президент США Дональд Трамп говорит, что Америка готова помогать Украине, если та передаст ей свои редкоземельные металлы. Свой кусок пирога хочет урвать и Европа, однако Киев теперь уже не владеет всеми этими ископаемыми. Бывший главком ВСУ Муженко также говорил, что залежи сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые вошли в состав РФ.
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