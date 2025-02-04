Почти все украинские редкоземельные металлы, которые были бы рады получить США, находятся в земле на территории, находящейся под контролем России. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

В недрах страны покоятся полезные ископаемые на сумму $15 трлн, однако 70% всего их количества находятся на территории ДНР, ЛНР и в Днепропетровской области, к которой неумолимо движется линия фронта. Авторы издания напомнили, что запасов лития и титана у Украины было больше, чем у любой европейской страны.