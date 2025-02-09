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Регион
9 февраля, 05:47

Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на конференции в Мюнхене

NYP сообщил о встрече вице-президента США Вэнса с Зеленским на следующей неделе

Дональд Трамп и Джеймс Венс. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Дональд Трамп и Джеймс Венс. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, который на следующей неделе возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, встретится на саммите с Владимиром Зеленским. Об этом узнала газета New York Post.

Другие данные издание не приводит. Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14–16 февраля. Россия не участвует во встречах с 2022 года. На предстоящей конференции по безопасности делегация США озвучит план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Сам президент США ранее утром рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Трамп подметил, что, если бы он был на посту президента в 2022 году, конфликта не произошло. После переговоров он поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.

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Андрей Бражников
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