Вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским на конференции в Мюнхене

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, который на следующей неделе возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, встретится на саммите с Владимиром Зеленским. Об этом узнала газета New York Post .

Другие данные издание не приводит. Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14–16 февраля. Россия не участвует во встречах с 2022 года. На предстоящей конференции по безопасности делегация США озвучит план Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.