Трамп дал новое поручение по Украине после первого разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал очередное поручение по Киеву своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу. На этот раз республиканец заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта и попросил организовать встречи по этой теме.

«Надеюсь, это будет быстро. Эта война на Украине просто ужасна. Я хочу покончить с этим чертовым безумием», — сказал Трамп в интервью газете The New York Post.

Беседа состоялась на борту самолёта Air Force One. Её провели вечером 7 февраля. В момент разговора к Трампу присоединился Уолтц, к которому обратился президент: «Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться».