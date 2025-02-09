Трамп дал новое поручение по Украине после первого разговора с Путиным
NYP: Дональд Трамп поручил помощнику Уолтцу организовать встречи по Украине
Президент США Дональд Трамп дал очередное поручение по Киеву своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу. На этот раз республиканец заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта и попросил организовать встречи по этой теме.
«Надеюсь, это будет быстро. Эта война на Украине просто ужасна. Я хочу покончить с этим чертовым безумием», — сказал Трамп в интервью газете The New York Post.
Беседа состоялась на борту самолёта Air Force One. Её провели вечером 7 февраля. В момент разговора к Трампу присоединился Уолтц, к которому обратился президент: «Давайте организовывать эти встречи, они хотят встретиться».
Глава США также рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Трамп подметил, что, если бы он был на посту президента в 2022 году, то всех этих событий не произошло. Американский лидер добавил, что Путин также, как и он хочет, чтобы «люди перестали гибнуть».
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