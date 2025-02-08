Конец истории: В Раде узнали, когда Зеленскому передадут «чёрную метку» от Трампа
Депутат Рады Дмитрук: Кит Келлог 20 февраля передаст Зеленскому «чёрную метку»
Владимир Зеленский, президентский срок которого на Украине истёк ещё в мае прошлого года, получит от спецпосланника президента США Кита Келлога «чёрную метку». Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, назвав дату.
«Чёрная метка для Зе – 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт», – сообщил народный избранник.
Связано это с требованием США выбрать на Украине нового президента. Дмитрук считает, что Зеленский пойдёт на такой шаг лишь при условии, что весь избирательный процесс окажется у него под контролем, но Вашингтону вряд ли понравится такая идея.
Ещё в декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский не может участвовать в переговорах с Россией, так как не является законным лидером страны. Позже Кит Келлог заявлял, что Украине необходимо выбрать нового президента до конца 2025 года. По его словам, в демократических странах даже война не может являться препятствием для проведения выборов. Однако с этим не согласился сам лидер киевского режима, заявив, что выборы пройдут лишь тогда, когда конфликт подойдёт к концу.
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