Владимир Зеленский, президентский срок которого на Украине истёк ещё в мае прошлого года, получит от спецпосланника президента США Кита Келлога «чёрную метку». Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, назвав дату.

«Чёрная метка для Зе – 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт» , – сообщил народный избранник.

Связано это с требованием США выбрать на Украине нового президента. Дмитрук считает, что Зеленский пойдёт на такой шаг лишь при условии, что весь избирательный процесс окажется у него под контролем, но Вашингтону вряд ли понравится такая идея.