Зеленский выступил против президентских выборов до конца конфликта на Украине

Президентские выборы на Украине состоятся лишь после завершения конфликта с Россией. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

«Я всегда был готов к любым выборам. Однако в условиях войны выборы невозможны. Необходимо было бы менять конституцию. Когда горячая фаза закончится и военное положение будет снято, тогда, конечно, выборы пройдут», — заявил Зеленский.

По его словам, проведение выборов сейчас означало бы отмену военного положения, и солдаты были бы вынуждены покинуть поле боя.