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Регион
5 февраля, 01:09

Зеленский выступил против президентских выборов до конца конфликта на Украине

Президентские выборы на Украине состоятся лишь после завершения конфликта с Россией. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

«Я всегда был готов к любым выборам. Однако в условиях войны выборы невозможны. Необходимо было бы менять конституцию. Когда горячая фаза закончится и военное положение будет снято, тогда, конечно, выборы пройдут», — заявил Зеленский.

По его словам, проведение выборов сейчас означало бы отмену военного положения, и солдаты были бы вынуждены покинуть поле боя.

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Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог выразил позицию США, что выборы на Украине должны состояться в 2025 году. Также представители команды главы Белого Дома сообщили о планах Дональда Трампа и его администрации склонить Украину к проведению президентских выборов до конца года.

15 января Рада Украины поддержала предложение Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране ещё на 90 дней. По итогу военные законы на Украине будут действовать до 9 мая.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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