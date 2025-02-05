Зеленский выступил против президентских выборов до конца конфликта на Украине
Президентские выборы на Украине состоятся лишь после завершения конфликта с Россией. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.
«Я всегда был готов к любым выборам. Однако в условиях войны выборы невозможны. Необходимо было бы менять конституцию. Когда горячая фаза закончится и военное положение будет снято, тогда, конечно, выборы пройдут», — заявил Зеленский.
По его словам, проведение выборов сейчас означало бы отмену военного положения, и солдаты были бы вынуждены покинуть поле боя.
Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог выразил позицию США, что выборы на Украине должны состояться в 2025 году. Также представители команды главы Белого Дома сообщили о планах Дональда Трампа и его администрации склонить Украину к проведению президентских выборов до конца года.
15 января Рада Украины поддержала предложение Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране ещё на 90 дней. По итогу военные законы на Украине будут действовать до 9 мая.
kmu.gov.ua