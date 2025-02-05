Захарова напомнила Украине о важном «ресторанном» правиле

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла высказывание спикера Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза о том, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — сыронизировала дипломат в своём Telegram-канале.