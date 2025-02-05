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5 февраля, 15:35

Захарова напомнила Украине о важном «ресторанном» правиле

Захарова высмеяла предложение США принять от Украины оплату редкими металлами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Nikolay Androsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Nikolay Androsov

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла высказывание спикера Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза о том, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — сыронизировала дипломат в своём Telegram-канале.

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Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп тоже предложил Украине помощь в обмен на металлы. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности отдать ресурсы Америке. Однако политики не учли одного важного нюанса. Месторождения металлов сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые находятся в составе России.

Марина Фещенко
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