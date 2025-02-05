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5 февраля, 07:23

«Как в анекдоте»: Экономист указал на ошибку Трампа, соблазнившегося украинскими недрами

Экономист Бобровский: Трамп требует от Украины недра, контролируемые Россией

Президент США Дональд Трамп требует у Украины недра с полезными ископаемыми, не понимая, что многие месторождения уже находятся под контролем России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Алексей Бобровский. Сложившаяся ситуация напомнила ему анекдот.

«Они на такие вещи внимание обращают уже потом, когда садятся за стол переговоров. «А, это уже ваше? Ну окей, хорошо. Ну тогда это отпадает». Как в анекдоте. «Приходи, я тебя буду есть. А, ну ладно, не придешь, вычёркиваю», — сыронизировал эксперт в ответ на заявление Трампа.

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Напомним, президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на ископаемые металлы. Однако месторождения сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые уже вошли в состав России. Тем не менее, Владимир Зеленский заявил о готовности отдать США ресурсы с освобождённых РФ территорий.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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