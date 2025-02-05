«Как в анекдоте»: Экономист указал на ошибку Трампа, соблазнившегося украинскими недрами

Президент США Дональд Трамп требует у Украины недра с полезными ископаемыми, не понимая, что многие месторождения уже находятся под контролем России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Алексей Бобровский. Сложившаяся ситуация напомнила ему анекдот.

«Они на такие вещи внимание обращают уже потом, когда садятся за стол переговоров. «А, это уже ваше? Ну окей, хорошо. Ну тогда это отпадает». Как в анекдоте. «Приходи, я тебя буду есть. А, ну ладно, не придешь, вычёркиваю», — сыронизировал эксперт в ответ на заявление Трампа.