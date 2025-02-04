Политолог раскрыл тайный план Трампа заполучить российские ресурсы от Киева в обмен на оружие

В США явно не понимают, что делать с проблемной Украиной, поэтому выдают противоречивые заявления то о прекращении помощи ВСУ, то о продолжении. Об этом Life.ru сказал политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Видимо, ни сам Трамп, ни его окружение не имеют полной ясности в перспективах Украины. То есть у них есть желание выполнить предвыборное обещание, которое давал Трамп, — желание прекратить финансировать военные действия. Но как это сделать, пока конкретного плана не просматривается Владимир Оленченко политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

По его мнению, Вашингтон пробует разные варианты и смотрит на реакцию других стран, в том числе России. Так, президент США Дональд Трамп даже хотел устроить переговоры с Москвой, однако никаких предложений в адрес Кремля не поступало, напомнил аналитик. Он подчеркнул, что в отличие от Штатов российская сторона очень последовательна в реализации своих заявлений. Например, российский лидер Владимир Путин говорил о невозможности переговорных процессов с нынешним руководством Незалежной ввиду его нелегитимности.

«В данной ситуации американцы должны всё это учитывать, понимать. Они ищут варианты, как выполнить свои предвыборные обещания, сократить расходы на Украину и найти общий язык с нами», — подчеркнул эксперт.

По словам американиста, политолога Бориса Межуева, не просто так США собрались вновь поставлять оружие Киеву. Во-первых, от Украины Трамп может потребовать пойти на условия Москвы во время мирных переговоры, подчеркнул он. Во-вторых, американские власти просто хотят получить в обмен на вооружение полезные ископаемые, о чём уже открыто говорили даже киевские власти. Прежде всего, речь может идти о титане и о цирконии, а также о ресурсах в море. Разумеется, это возможно только после прекращения боевых действий, потому что в нынешних условиях никакая добыча невозможна.