Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не против передать США полезные ископаемые в обмен на продолжение поставок оружия Киеву. Соответствующее заявление бывшего комика прозвучало после его встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнёрами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил ещё в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», – сказал Зеленский.