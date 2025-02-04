Зеленский вздумал расплатиться с Трампом за оружие ресурсами с российских территорий
Зеленский заявил, что готов отдать Трампу ресурсы с освобождённых РФ территорий
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не против передать США полезные ископаемые в обмен на продолжение поставок оружия Киеву. Соответствующее заявление бывшего комика прозвучало после его встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Но есть нюанс: богатства из недр земли, которые Зеленский планирует передать хозяину Белого дома, находятся на освобождённых Россией территориях.
«Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнёрами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил ещё в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», – сказал Зеленский.
Напомним, ранее Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав России. Политолог заявил, что Дональд Трамп не знает, как способствовать завершению конфликта на Украине, поэтому Вашингтон делает самые разные заявления, чтобы посмотреть на реакцию мирового сообщества.
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