В Белом доме считают, что металлы с Украины возместят расходы на военную помощь

Представитель Совета по национальной безопасности Брайан Хьюз рассказал, зачем США нужны редкоземельные металлы с Украины. По его словам, они возместят средства, которые Вашингтон потратил на военную помощь Киеву. Слова политика приводит телеканал NBC.

На выходных в Белом доме обсуждали, как можно гарантировать возмещение расходов Штатам. Хьюз заявил, что «США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине».