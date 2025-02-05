В Белом доме считают, что металлы с Украины возместят расходы на военную помощь
NBC: Хьюз заявил, что металлы с Украины возместят США помощь Киеву
Представитель Совета по национальной безопасности Брайан Хьюз рассказал, зачем США нужны редкоземельные металлы с Украины. По его словам, они возместят средства, которые Вашингтон потратил на военную помощь Киеву. Слова политика приводит телеканал NBC.
На выходных в Белом доме обсуждали, как можно гарантировать возмещение расходов Штатам. Хьюз заявил, что «США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине».
Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на металлы. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности отдать ресурсы Америке. Однако политики не учли одного важного нюанса. Месторождения металлов сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые находятся в составе России. Сложившаяся ситуация напоминает анекдот: «Приходи, я тебя буду есть. А, ну ладно, не придёшь, вычёркиваю».
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