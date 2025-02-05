На Украине назвали условие, при котором возможна раздача ресурсов иностранным компаниям
«Страна.ua»: Передача ресурсов Украины иностранцам возможна после конфликта
Передача ресурсов Украины иностранным компаниям станет возможной только после завершения конфликта, сообщил портал «Страна.ua». По мнению экспертов, реализация проектов по добыче редкоземельных металлов на территории страны американскими инвесторами возможна лишь при завершении боевых действий.
В публикации подчеркнули, что в ином случае передаваемые полезные ископаемые могут стать мишенью для российских атак, что создаёт неприемлемо высокие риски для участия зарубежных инвесторов.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам, находящимся на её территории. При этом украинские СМИ сообщили о значительных потерях этих ресурсов в стране.
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