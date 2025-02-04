Делиться надо. Какая ситуация у Украины с природными ресурсами, о которых мечтают США Запад по факту перевёл отношения с Украиной в коммерческое русло: США хотят получать редкоземельные металлы в обмен на оружие. Однако для Киева не всё так просто с доступом к природным ресурсам. Что мешает этой сделке? 4 февраля, 17:59 Владимир Зеленский и Дональд Трамп мечтают получить доступ к природным ресурсам Украины. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, Matt Smith Photographer, DenisProduction.com

Когда-то Иран получал продовольствие в обмен на нефть, а теперь Украина идёт по схожей стратегии. Американская помощь Украине и так была не бесплатной, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа обрела новую цену. Киеву предложили оплачивать новые поставки своими ресурсами. Проблема лишь в том, что территории, где есть залежи, постепенно переходят под контроль России.

Предложение Трампа

Дональд Трамп заявил, что Киев готов заключить сделку, по которой Украина будет получать помощь от США, а Вашингтон получит доступ к редкоземельным металлам.

— Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы, — сказал Трамп.

Слова из Вашингтона звучат странно. Ещё недавно президент США говорил о желании закончить вооружённый конфликт, но теперь он готов спонсировать Украину, руководство которой желает продолжения боевых действий. Американский лидер напомнил, что его страна вложила в украинское государство больше европейцев. Похоже, Трамп понимает, что никогда Киев не сможет вернуть долги за экономическую и военную помощь, поэтому с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Что может предложить Украина

Украинские журналисты отреагировали на предложение Трампа. Дело в том, что большинство полезных ископаемых находятся в Донбассе и Днепропетровской области. Добыча там затруднительна из-за боевых действий. Авторы The New York Times обратили внимание на запасы лития, урана и титана. Украина готовила сделку ещё во время правления Байдена, но Зеленский не подписывал документы.

— Трамп, как бизнесмен, который максимально заинтересован в получении прибыли для своей страны, и, как президент, государство которого нуждается в редкоземельных металлах, максимально заинтересован в этой сделке, — считает директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка. По его словам, для населения Украины никакой выгоды от этой сделки нет. Единственным интересом украинцев сейчас является мир, что доказывают социологические исследования.

Теперь же в руки Трампа президент Украины готов отдать больше 20 месторождений редкоземельных металлов. На Украине ещё можно добывать цирконий, стронций, скандий, бериллий и многое другое. Стоит напомнить, что продажа ресурсов входила в так называемый план победы Зеленского.

— У нас также имеются запасы редких минералов, таких как литий и титан, мы можем разрабатывать их вместе, — ещё в ноябре 2024 года говорил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Одним из выгодоприобретателей возможной сделки станет ближайший соратник Трампа Илон Маск. Его фабрики электромобилей как раз нуждаются в литии. Да и в целом металл является важным для производства. Его используют для аккумуляторов, в металлургии и даже ядерной энергетике. Украинские специалисты уже говорят о необходимости произвести геологоразведку, чтобы оценить реальные запасы полезных ископаемых. Кроме того, необходимо изменить законодательство, ограничивающее иностранные инвестиции в добычу.

Кто может сорвать сделку

Как раз фактор наличия больших запасов редкоземельных металлов в ДНР, ЛНР и Днепропетровской области ставит под угрозу сделку между Киевом и Вашингтоном. Территория бывших Донецкой и Луганской областей в их административных границах является частью России с 2022 года. Да, часть ДНР ещё под оккупацией Украины, но нет сомнений, что наша территория будет зачищена от ВСУ. В Днепропетровской области ВС РФ ещё нет, но нашим войскам всего 5 километров до этого региона. Именно это может и сорвать сделку. Дональд Трамп всё-таки предприниматель, и рисковать активами, а сейчас это оружие, у него вряд ли есть желание. Два из четырёх месторождений того самого лития уже под контролем России.

По словам Виктора Сапрыки, ещё одна страна, которая проявляла и продолжает проявлять интерес к ресурсам Украины, — Великобритания. Пока непонятно, как правительство этой страны поведёт себя. Ёще при премьер-министре Риши Сунаке подданые королевства получили разрешение на добычу лития и в Киев сразу было отправлено оружие, напомнил директор Института приграничного сотрудничества и интеграции.

Какие ещё ценные ресурсы есть у Украины

Чернозём — ещё одно главное богатство Украины. До начала СВО 22 миллиона гектаров земли использовались аграриями. Это позволяло ей быть одним из лидеров по производству зерновых культур. Но что мешает продать землю иностранцам? В годы Великой Отечественной войны немцы уже успешно снимали плодородный слой земли и вывозили его к себе.

Ещё одним местом, которое может заинтересовать иностранцев, является Чернобыль. Там можно было бы сделать хранилище ядерных отходов. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива построили ещё в 2021 году. До его открытия Украина пользовалась услугами России. Теперь у неё есть возможность стать ядерной свалкой всего мира.

Авторы Даниил Черных