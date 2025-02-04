Украинские СМИ сообщили об утрате большей доли редкоземельных металлов

Украина потеряла большую часть территории с редкоземельными металлами, которые интересны США. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные журнала Forbes.

Согласно им, на апрель 2023 года совокупная стоимость полезных ископаемых страны оценивалась на сумму около 15 триллионов долларов. При этом более 70% запасов приходятся на ДНР и ЛНР, а также Днепропетровскую область.