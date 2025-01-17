Европе предрекли проблемы из-за взятия Россией двух из четырёх литиевых рудников на Украине
OilPrice: ВС РФ взяли под контроль два из четырёх месторождений лития на Украине
Украина за время СВО утратила контроль над двумя из четырёх месторождений лития, что может негативно повлиять на переход стран Европы на «зелёную» экономику. Киев в дальнейшем может лишиться ключевого экономического ресурса, сообщило издание OilPrice.
«Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине, что потенциально может повлиять на доступ Европы к важнейшему сырью для зелёной энергетики», — констатирует издание.
Эксперт по национальной безопасности и основатель компании Ecological Futures Group Род Шуновер заявил, что Украина с её богатыми недрами является «многообещающим партнёром» для ЕС. А СВО, по его мнению, перечеркнула любой прогресс в использовании украинских ресурсов. Эксперт считает, в случае возвращения контроля над литиевыми рудниками эти богатства со временем могут стать основой стратегической независимости Европы в отношении критически важных минералов. При этом Шуновер признаёт, что захват украинских месторождений лития не был главной военной целью России, поскольку у неё самой имеются значительные запасы «металла будущего».
Американский портал со ссылкой на результаты геологических исследований добавило, что на Украине находится около 500 тысяч тонн запасов лития, это одни из крупнейших запасов в Европе.
Ранее стало известно, что Шевченковское месторождение лития, залежи которого могут быть самыми большими в Европе, перешло под контроль российских сил. Владимир Зеленский хотел повлиять на Запад с помощью минеральных ресурсов, включая титан, графит и литий, запасы которых оцениваются в триллионы долларов.
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