Европе предрекли проблемы из-за взятия Россией двух из четырёх литиевых рудников на Украине

Украина за время СВО утратила контроль над двумя из четырёх месторождений лития, что может негативно повлиять на переход стран Европы на «зелёную» экономику. Киев в дальнейшем может лишиться ключевого экономического ресурса, сообщило издание OilPrice.

Эксперт по национальной безопасности и основатель компании Ecological Futures Group Род Шуновер заявил, что Украина с её богатыми недрами является «многообещающим партнёром» для ЕС. А СВО, по его мнению, перечеркнула любой прогресс в использовании украинских ресурсов. Эксперт считает, в случае возвращения контроля над литиевыми рудниками эти богатства со временем могут стать основой стратегической независимости Европы в отношении критически важных минералов. При этом Шуновер признаёт, что захват украинских месторождений лития не был главной военной целью России, поскольку у неё самой имеются значительные запасы «металла будущего».