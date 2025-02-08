«Запад проиграет»: Трампу разъяснили последствия безумной сделки с Украиной
NI: План Трампа по присвоению ресурсов на Украине приведёт Запад к поражению
Президент США Дональд Трамп озвучил безумное предложение принудить Украину передать Запады собственные природные ресурсы в обмен на продолжение помощи. По прогнозу издания National Interest, реализация такого плана неминуемо обернётся поражением США и Европы.
«Изначальное побуждение Трампа заключить самую важную сделку с Россией по Украине было правильным, а призывы извлечь природные ресурсы из страны ради оплачивания конфликта с Россией — просто безумие. Кроме того, подобные планы приведут к поражению Запада, которого Трамп, как он утверждал во время вступления на должность президента, хотел избежать», — сказано в публикации.
Обозреватель обратил внимание и на тот факт, что большая часть ресурсов, на которые рассчитывает Трамп, находится на подконтрольной России территории, при том что Российская армия продолжает активно продвигаться в направлении Киева, освобождая всё новые и новые земли. Поэтому реализация плана президента США потребует ввода натовских войск на Украину, а это обернётся прямым военным столкновением с РФ, говорится в статье.
По словам журналиста, Владимир Зеленский повёл себя очень хитро, ведь он прекрасно понимает, что для доступа к природным ресурсам Украины американским войскам нужно воевать с ВС РФ, чего и добивается киевский режим.
Как уже писал Life.ru, Трамп выставил Зеленскому условие: США продолжат оказывать Киеву помощь, но в обмен на поставки редкоземельных металлов. За это главу Белого дома раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц. А Зеленский готов пойти на такую сделку со Штатами. Но есть одно «но» — большая часть ископаемых находится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ. Поэтому Зеленский предлагает отдать западным партнёрам природные ресурсы именно с освобождённых РФ территорий. На фоне этого решения Мария Захарова напомнила противникам о важном «ресторанном» правиле.
ТАСС / АР