Президент США Дональд Трамп озвучил безумное предложение принудить Украину передать Запады собственные природные ресурсы в обмен на продолжение помощи. По прогнозу издания National Interest, реализация такого плана неминуемо обернётся поражением США и Европы.

«Изначальное побуждение Трампа заключить самую важную сделку с Россией по Украине было правильным, а призывы извлечь природные ресурсы из страны ради оплачивания конфликта с Россией — просто безумие. Кроме того, подобные планы приведут к поражению Запада, которого Трамп, как он утверждал во время вступления на должность президента, хотел избежать», — сказано в публикации.

Обозреватель обратил внимание и на тот факт, что большая часть ресурсов, на которые рассчитывает Трамп, находится на подконтрольной России территории, при том что Российская армия продолжает активно продвигаться в направлении Киева, освобождая всё новые и новые земли. Поэтому реализация плана президента США потребует ввода натовских войск на Украину, а это обернётся прямым военным столкновением с РФ, говорится в статье.