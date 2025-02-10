Информационный туман: Политолог счёл вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным
Политолог Еловский: Скорее всего, разговора между Путиным и Трампом не было
Скорее всего, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о котором говорит американский лидер Дональд Трамп, не было. Об этом в беседе с Life.ru сообщил политолог Дмитрий Еловский. По его словам, сейчас глава Белого дома создаёт «информационный туман».
«Я думаю, что это вброс от Трампа. Он таким образом играет перед своими элитами, а также заставляет дёргаться партнёров в Европе и на Украине, создаёт определённый информационный туман. Судя по реакции российских властей, они эту игру считывают, не подтверждая наличие таких переговоров, но и не опровергая информацию, чтобы не испортить сейчас намечающийся диалог с США по Украине. Скорее всего, телефонного звонка не было», — сказал политолог.
По его словам, в данный момент подходы Российской Федерации и США существенно различаются. У России есть очень чёткие понятные цели в этом конфликте, и президент их обозначал неоднократно и последовательно их отстаивает и фиксирует. США очень сильно колеблются и постоянно пытаются прощупать российскую позицию. Очевидно, что у администрации Трампа своей выверенной позиции по этому конфликту в данный момент нет, считает эксперт.
Но стратегически США хотят закончить конфликт так, чтобы Россия не вошла окончательно в союз с Китаем. Основная задача США — не допустить союза России и Китая, потому что вместе Россия, Китай, Северная Корея, Иран и ещё ряд стран представляют уже серьёзную военно-политическую угрозу для США и для западного мира.
Политолог Дмитрий Еловский
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать заявления о состоявшихся переговорах лидеров. Напомним, накануне, 9 февраля, хозяин Овального кабинета заявил о первых переговорах с российским лидером по поводу конфликта на Украине. После этого Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по киевскому вопросу.
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