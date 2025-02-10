Информационный туман: Политолог счёл вбросом от Трампа сообщения о контактах с Путиным

Скорее всего, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, о котором говорит американский лидер Дональд Трамп, не было. Об этом в беседе с Life.ru сообщил политолог Дмитрий Еловский. По его словам, сейчас глава Белого дома создаёт «информационный туман».

«Я думаю, что это вброс от Трампа. Он таким образом играет перед своими элитами, а также заставляет дёргаться партнёров в Европе и на Украине, создаёт определённый информационный туман. Судя по реакции российских властей, они эту игру считывают, не подтверждая наличие таких переговоров, но и не опровергая информацию, чтобы не испортить сейчас намечающийся диалог с США по Украине. Скорее всего, телефонного звонка не было», — сказал политолог.

По его словам, в данный момент подходы Российской Федерации и США существенно различаются. У России есть очень чёткие понятные цели в этом конфликте, и президент их обозначал неоднократно и последовательно их отстаивает и фиксирует. США очень сильно колеблются и постоянно пытаются прощупать российскую позицию. Очевидно, что у администрации Трампа своей выверенной позиции по этому конфликту в данный момент нет, считает эксперт.