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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 февраля, 08:25

Лавров на фоне разговора Путина и Трампа напомнил о священном приказе президента

Глава МИД РФ Лавров назвал достижение целей СВО общим священным долгом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Сделать всё возможное для достижения целей спецоперации — это общий священный долг. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов министерства по случаю Дня дипломатического работника.

«Наш священный долг — сделать всё, чтобы цели СВО были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах СВО», — подчеркнул министр.

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Ранее западные СМИ заявили, что Владимир Путин сейчас как никогда близок к достижению целей России на спецоперации. Авторы отметили, что ВС РФ стабильно продвигаются на фронте, пока ВСУ сталкиваются каждый день с новыми проблемами. Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским лидером, подчеркнув, что они оба хотят положить конец военным действиям.

Владимир Озеров
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