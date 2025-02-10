Лавров на фоне разговора Путина и Трампа напомнил о священном приказе президента

Сделать всё возможное для достижения целей спецоперации — это общий священный долг. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов министерства по случаю Дня дипломатического работника.

«Наш священный долг — сделать всё, чтобы цели СВО были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах СВО», — подчеркнул министр.