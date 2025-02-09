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Регион
9 февраля, 20:03

AP: Путин как никогда близок к достижению целей России на Украине

Президент РФ Владимир Путин оказался как никогда близок к осуществлению целей на Украине. Такую оценку успехов ВС РФ на СВО дали эксперты, опрошенные Associated Press.

Российские военные демонстрируют стабильный прогресс на фронте, тогда как их противники сталкиваются с дефицитом личного состава и вооружений из-за возможного прекращения военной помощи от США. В таких условиях у Путина практически нет причин для начала переговоров, даже несмотря на уговоры или угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, указали они.

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«Трамп утверждает, что обладает искусством заключения сделок, но Путин не намерен легко отказываться от того, что он считает историческими территориями России на Украине, и не упустит возможность наказать Запад, подорвав его альянсы и безопасность, заставив Киев придерживаться политики нейтралитета», — комментируют эксперты AP.

По словам сэра Кима Дарроха, бывшего посла Великобритании в США с 2016 по 2019 год, Трамп, возможно, хочет оставить о себе память как о миротворце, однако «история обернется против него, если он пойдёт на уступки Путину». Сделка, выгодная Москве, станет знаком «слабости Америки», согласилась экс-пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

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Напомним, 9 февраля стало известно о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Ранее Трамп выразил желание лично встретиться с российским лидером. Он подчеркнул свою решимость вести переговоры с главой Кремля, добавив, что необходимо положить конец конфликту на Украине.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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