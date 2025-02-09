AP: Путин как никогда близок к достижению целей России на Украине
Президент РФ Владимир Путин оказался как никогда близок к осуществлению целей на Украине. Такую оценку успехов ВС РФ на СВО дали эксперты, опрошенные Associated Press.
Российские военные демонстрируют стабильный прогресс на фронте, тогда как их противники сталкиваются с дефицитом личного состава и вооружений из-за возможного прекращения военной помощи от США. В таких условиях у Путина практически нет причин для начала переговоров, даже несмотря на уговоры или угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, указали они.
«Трамп утверждает, что обладает искусством заключения сделок, но Путин не намерен легко отказываться от того, что он считает историческими территориями России на Украине, и не упустит возможность наказать Запад, подорвав его альянсы и безопасность, заставив Киев придерживаться политики нейтралитета», — комментируют эксперты AP.
По словам сэра Кима Дарроха, бывшего посла Великобритании в США с 2016 по 2019 год, Трамп, возможно, хочет оставить о себе память как о миротворце, однако «история обернется против него, если он пойдёт на уступки Путину». Сделка, выгодная Москве, станет знаком «слабости Америки», согласилась экс-пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Напомним, 9 февраля стало известно о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Ранее Трамп выразил желание лично встретиться с российским лидером. Он подчеркнул свою решимость вести переговоры с главой Кремля, добавив, что необходимо положить конец конфликту на Украине.
Life.ru