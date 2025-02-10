Небензя объявил «принципиальное» условие России для мирного договора с Украиной
Небензя: Мирный договор может быть подписан только с легитимными властями Киева
Постпред при ООН Василий Небензя. Фото © dam.media.un.org
Для России принципиально важно, чтобы со стороны Украины мирные соглашения подписывали легитимные власти, чьи полномочия не подвергаются сомнению. Об условии Москвы объявил российский постпред при ООН Василий Небензя, напомнив, что президент РФ Владимир Путин уже указывал на истечение полномочий Владимира Зеленского и его же указе о запрете на переговоры.
«Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», – пояснил Небензя в интервью РИА «Новости».
Российски дипломат также обратил внимание на всё нарастающие разговоры по поводу отправки на Украину европейских миротворцев. В первую очередь он заметил, что для такого шага нужен будет мандат Совета Безопасности ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты в зоне СВО будут с точки зрения международного права являться обычными наёмниками и легитимной военной целью для Армии России, заключил Небензя.
Напомним, в Белоруссии весной 2022 года прошли первые три раунда российско-украинских переговоров: 28 февраля делегации в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года — в Беловежской пуще и Бресте. А 29 марта того же года переговорщики встретились в Стамбуле. Однако позднее Киев официально отказался от диалога с Москвой. Но президент РФ Владимир Путин уверен, что проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. А 9 февраля 2025 года американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре по Украине с российским коллегой. В Кремле пока беседу комментировать не стали. Белый дом выбрал аналогичную позицию.