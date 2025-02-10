Небензя объявил «принципиальное» условие России для мирного договора с Украиной

Для России принципиально важно, чтобы со стороны Украины мирные соглашения подписывали легитимные власти, чьи полномочия не подвергаются сомнению. Об условии Москвы объявил российский постпред при ООН Василий Небензя, напомнив, что президент РФ Владимир Путин уже указывал на истечение полномочий Владимира Зеленского и его же указе о запрете на переговоры.

«Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», – пояснил Небензя в интервью РИА «Новости».