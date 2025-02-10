В МИД рассказали, что может стать основой для мирных переговоров по Украине

Будущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти на основе наработок документа 2022 года по её внеблоковому безъядерному статусу. О фундаменте для заключения мира рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», — объяснил замминистра в интервью РИА «Новости»