В МИД рассказали, что может стать основой для мирных переговоров по Украине
Замглавы МИД РФ счёл лучшей основой для переговоров по Украине наработки 2022-го
Будущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти на основе наработок документа 2022 года по её внеблоковому безъядерному статусу. О фундаменте для заключения мира рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года», — объяснил замминистра в интервью РИА «Новости»
Дипломат напомнил, что Россия настроена на действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование конфликта. Такой исход возможен только с помощью искоренения его первопричин – расширения НАТО и попрания прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины. Галузин при этом обратил внимание и на препятствия для переговоров – а именно истечение срока полномочий Владимира Зеленского и действующий на Украине закон о запрете диалога с Москвой.
Напомним, в Белоруссии весной 2022 года прошли первые три раунда российско-украинских переговоров: 28 февраля делегации встретились в Гомеле, 3 и 7 марта 2022 года — в Беловежской пуще и Бресте. А 29 марта переговорщики снова встретились — на этот раз в Стамбуле. Встреча продлилась около трёх часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. Но президент РФ Владимир Путин уверен, что проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. А 9 февраля 2025 года американский лидер Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре по Украине с российским коллегой. В Кремле пока беседу комментировать не стали. Белый дом выбрал аналогичную позицию.
Life.ru