Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдёт в подходящее время
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в подходящее время». Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One во время поездки в Луизиану.
Он также заявил, что уже вёл переговоры с Путиным. Американский лидер отметил, что не хочет раскрывать подробности возможных контактов с главой Кремля, однако подтвердил, что переговоры с российским президентом уже состоялись как до, так и после его инаугурации.
«У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были. И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», — добавил Трамп.
Одной из ключевых тем, по его словам, является урегулирование конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что США хотят положить конец военным действиям.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа. Американский лидер также заметил, что у него есть план по прекращению украинского конфликта.