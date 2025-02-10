Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдёт в подходящее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в подходящее время». Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One во время поездки в Луизиану.

Он также заявил, что уже вёл переговоры с Путиным. Американский лидер отметил, что не хочет раскрывать подробности возможных контактов с главой Кремля, однако подтвердил, что переговоры с российским президентом уже состоялись как до, так и после его инаугурации.

«У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были. И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», — добавил Трамп.

Одной из ключевых тем, по его словам, является урегулирование конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что США хотят положить конец военным действиям.