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10 февраля, 04:50

Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдёт в подходящее время

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Life.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным «в подходящее время». Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One во время поездки в Луизиану.

Он также заявил, что уже вёл переговоры с Путиным. Американский лидер отметил, что не хочет раскрывать подробности возможных контактов с главой Кремля, однако подтвердил, что переговоры с российским президентом уже состоялись как до, так и после его инаугурации.

«У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были. И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», — добавил Трамп.

Одной из ключевых тем, по его словам, является урегулирование конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что США хотят положить конец военным действиям.

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Ранее хозяин Белого дома заявил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп не стал раскрывать, сколько длилась беседа. Американский лидер также заметил, что у него есть план по прекращению украинского конфликта.

Артём Гапоненко
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