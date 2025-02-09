Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать переговоры Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отказался отвечать на вопросы касательно телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. В интервью NBC он даже не дал чёткого ответа «да» или «нет», отказываясь вдаваться в подробности.

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идёт много деликатных разговоров», — сказал Уолц.