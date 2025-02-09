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9 февраля, 17:14

Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать переговоры Путина и Трампа

Советник президента США Уолц отказался комментировать переговоры Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отказался отвечать на вопросы касательно телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. В интервью NBC он даже не дал чёткого ответа «да» или «нет», отказываясь вдаваться в подробности.

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идёт много деликатных разговоров», — сказал Уолц.

Волнующая всех тема не давала покоя и журналистке американского телеканала, поэтому она просто попросила дать положительный или отрицательный ответ, но советник президента отделался фразой «Я не собираюсь вдаваться в подробности».

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Ранее западные СМИ сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Сам американский лидер заявил, что обсудил с президентом России украинский вопрос. Однако в Кремле отказались комментировать переговоры главы государства с коллегой из США.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Ольга Сливченко
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