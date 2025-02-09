В Госдуме рассказали, о чём Путин и Трамп могли говорить по телефону
Депутат ГД Чепа: Разговор Трампа и Путина мог быть отчаянным и «по существу»
В Государственной думе рассказали, о чём могли говорить президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, телефонный разговор мог быть отчаянным и «по существу».
«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским», — приводит слова депутата NEWS.ru.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать данные о разговоре Путина и Трампа. Напомним, что сегодня, 9 февраля, республиканец заявил о первых переговорах с главой России по Украине. После этого хозяин Белого дома поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.
ТАСС / Zuma, Павел Быркин