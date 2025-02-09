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Регион
9 февраля, 11:59

В Госдуме рассказали, о чём Путин и Трамп могли говорить по телефону

Депутат ГД Чепа: Разговор Трампа и Путина мог быть отчаянным и «по существу»

В Государственной думе рассказали, о чём могли говорить президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, телефонный разговор мог быть отчаянным и «по существу».

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским», — приводит слова депутата NEWS.ru.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать данные о разговоре Путина и Трампа. Напомним, что сегодня, 9 февраля, республиканец заявил о первых переговорах с главой России по Украине. После этого хозяин Белого дома поручил помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по Украине.

Обложка ©

ТАСС / Zuma, Павел Быркин

Алена Пенчугина
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