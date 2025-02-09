В Госдуме рассказали, о чём Путин и Трамп могли говорить по телефону

В Государственной думе рассказали, о чём могли говорить президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, телефонный разговор мог быть отчаянным и «по существу».

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским», — приводит слова депутата NEWS.ru.