В МИД РФ призвали прислушаться к словам Зеленского о способе добиться мира на Украине
Захарова: Зеленский сам рассказал, как быстро достичь мира на Украине
Владимир Зеленский уже сам рассказал, насколько быстро может закончиться украинский конфликт, заявляя, что Киев ни дня не выстоит без американской помощи. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — заявила дипломат.
Она также напомнила, что Россия и до начала спецоперации была готова уладить всё путём переговоров, когда в Москве только размышляли на тему того, насколько мрачными будут события при ухудшении ситуации.
Напомним, что 21 января президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение помощи другим странам на 90 дней. Владимир Зеленский тогда заявил, что Украину эта мера обошла стороной, посему Киев продолжает получать оружие и деньги. После этого он сказал, что без поддержки Штатов его страна бы потеряла часть своей территории. Однако украинский политик добавил, что присылаемая военная помощь была слишком старой и постоянно требовала ремонта.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin