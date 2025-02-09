Владимир Зеленский уже сам рассказал, насколько быстро может закончиться украинский конфликт, заявляя, что Киев ни дня не выстоит без американской помощи. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — заявила дипломат.