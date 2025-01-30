В офисе Зеленского призвали Британию усилить помощь на фоне провалов ВСУ

Украина не перестаёт просить помощи у западных стран, на этот раз глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обратился к послу Великобритании в Киеве Мартину Харрису. Он пожаловался на бедственное положение ВСУ на фронте, а также обратил внимание на операцию в Курской области.

«Отдельное внимание — ситуации на самых сложных направлениях фронта, ходу операции в Курской области и потребности в вооружении», — указали в сообщении на сайте офиса Зеленского.