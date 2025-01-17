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17 января, 08:39

Кремль отреагировал на включение Азовского моря в «столетнее соглашение» между Киевом и Лондоном

Песков прокомментировал соглашение о «столетнем партнёрстве» Украины и Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Москва проведёт анализ реализации соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно документу, который обсуждают Украина и Великобритания, страны планируют расширять военное сотрудничество в ряде морей, в том числе Азовском. Как подчеркнул Песков, в Кремле на это отреагировали негативно.

«Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о каком-то взаимодействии Украины и Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что необходимо будет продолжать анализировать события, которые будут развиваться.

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16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетил Киев в качестве главы кабинета министров для встречи с Владимиром Зеленским. Политики также подписали «столетнее соглашение». Этот новый договор расширит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном, а также охватит научные, торговые и экономические области.

Марина Фещенко
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