Кремль отреагировал на включение Азовского моря в «столетнее соглашение» между Киевом и Лондоном

Москва проведёт анализ реализации соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно документу, который обсуждают Украина и Великобритания, страны планируют расширять военное сотрудничество в ряде морей, в том числе Азовском. Как подчеркнул Песков, в Кремле на это отреагировали негативно.

«Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о каком-то взаимодействии Украины и Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.