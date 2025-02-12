Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля
Трамп: Россия отнеслась к США очень хорошо, когда решила освободить Фогеля
Москва с пониманием отнеслась к возвращению американского гражданина Марка Фогеля на родину, заявил президент США Дональд Трамп. Этот вопрос глава государства затронул на пресс-конференции в Белом доме.
«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — отметил Трамп.
Президент США также выразил уверенность, что история с Фогелем будет способствовать налаживанию более тесных связей между странами и поможет достичь прогресса в разрешении конфликта на Украине.
Напомним, что бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля и его жену задержали в 2021 году на российской таможне, а затем дипломата осудили на 14 лет за контрабанду наркотиков. 11 февраля стало известно, что РФ освободила иностранца и отпустила его на родину.
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