Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля

Москва с пониманием отнеслась к возвращению американского гражданина Марка Фогеля на родину, заявил президент США Дональд Трамп. Этот вопрос глава государства затронул на пресс-конференции в Белом доме.

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — отметил Трамп.