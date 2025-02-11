Белый дом: Освобождение Марка Фогела — жест доброй воли со стороны России

Освобождение американского гражданина Марка Фогела, осуждённого в России за контрабанду наркотиков, в администрации президента США расценили как позитивный сигнал, дающий надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

« [Обмен] является жестом доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в верном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине», — отметил он.

Россия освободила Марка Фогела 11 февраля. Он уже находится в самолёте и скоро вернётся на родину. Напомним, что американца задержали в 2021 году, а уже в 2022-м его приговорили к 14 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Ранее Госдепартамент США неоднократно обращался к российским властям с просьбой об освобождении Фогела, ссылаясь на состояние его здоровья.