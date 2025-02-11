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11 февраля, 18:48

Белый дом сообщил об освобождении в РФ американца, осужденного за контрабанду наркотиков

Белый дом: В РФ освободили американца Фогела, осуждённого на 14 лет за наркотики

В России освободили гражданина США Марка Фогела, осуждённого на 14 лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Там подчеркнули, что данный шаг может свидетельствовать о прогрессе в санкционировании текущего конфликта в Украине. В Белом доме также заявили, что Фогель уже находится в самолёте.

Напомним, что бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела вместе с женой задержали в 2021 году на российской таможне. У пассажиров нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. В июне 2022 года экс-дипломату вынесли приговор: 14 лет колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. В том же году Госдеп просил Москву освободить осуждённого, просьба поступила из-за состояния здоровья Фогела.

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Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Наталья Демьянова
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