Белый дом сообщил об освобождении в РФ американца, осужденного за контрабанду наркотиков

Там подчеркнули, что данный шаг может свидетельствовать о прогрессе в санкционировании текущего конфликта в Украине. В Белом доме также заявили, что Фогель уже находится в самолёте.

Напомним, что бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела вместе с женой задержали в 2021 году на российской таможне. У пассажиров нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет. В июне 2022 года экс-дипломату вынесли приговор: 14 лет колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. В том же году Госдеп просил Москву освободить осуждённого, просьба поступила из-за состояния здоровья Фогела.