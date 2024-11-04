Суд Москвы признал законным арест американца, напавшего на полицейского
Московский суд не нашёл нарушений при аресте гражданина США Джозефа Татера
Московский городской суд не обнаружил нарушений в ходе ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого по делу о нападении на полицейского. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, которые цитирует ТАСС.
В документе указано, что нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при избрании меры пресечения, а также прав, предусмотренных Конституцией РФ, не зафиксировано.
Американец Джозеф Татер в зале суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Кроме того, суд отметил, что Татер обвиняется в преступлении средней тяжести, и его причастность подтверждается материалами дела. На этом основании решение о более мягкой мере пресечения признано необоснованным.
В ночь на 12 августа американец Джозеф Татер был доставлен в московский отдел полиции после инцидента в отеле, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. В отделении он устроил потасовку и напал на полицейского, за что на него завели уголовное дело. Тогда Татера приговорили к 15 суткам ареста.
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