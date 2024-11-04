Суд Москвы признал законным арест американца, напавшего на полицейского

Московский городской суд не обнаружил нарушений в ходе ареста гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого по делу о нападении на полицейского. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, которые цитирует ТАСС.

В документе указано, что нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при избрании меры пресечения, а также прав, предусмотренных Конституцией РФ, не зафиксировано.

Американец Джозеф Татер в зале суда. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы