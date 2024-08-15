Появилось видео "кулачного шоу" голого американца в отделе полиции в Москве

Появилось видео с гражданином США Джозефом Татером, который устроил скандал в московском отеле, а затем накинулся на стража порядка. Кадры из полицейского участка публикует 360.ru .

Сначала правоохранители стоят и разговаривают с Татером, однако он начинает вести себя агрессивно и кидаться на присутствующих. Тогда американца закрывают в камеру, но и там он продолжил буянить: ругался, оскорблял полицию, пытался разбить стекло, а затем и вовсе разделся.