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Появилось видео "кулачного шоу" голого американца в отделе полиции в Москве

Опубликовано видео дебоша американца Татера в отделе полиции в Москве

15 августа, 14:17
Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Появилось видео с гражданином США Джозефом Татером, который устроил скандал в московском отеле, а затем накинулся на стража порядка. Кадры из полицейского участка публикует 360.ru.

Американец в полицейском участке. Видео © 360.ru

Сначала правоохранители стоят и разговаривают с Татером, однако он начинает вести себя агрессивно и кидаться на присутствующих. Тогда американца закрывают в камеру, но и там он продолжил буянить: ругался, оскорблял полицию, пытался разбить стекло, а затем и вовсе разделся.

Напомним, в ночь на 12 августа Джозеф Татер был доставлен в отдел полиции после учинённого им скандала. Гражданин США устроил дебош в московском отеле после отказа заселить его из-за отсутствия миграционной карты. В участке он напал на полицейского. Было возбуждено уголовное дело. Татера приговорили к 15 суткам ареста.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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