Матерился на двух языках: Раскрыты детали дебоша, который устроил американец в элитном отеле в Москве
Американца Тагера задержали за дебош в московском отеле после отказа в заселении
Нелегал из США устроил дебош в элитной гостинице в Москве, когда ему отказали в заселении из-за отсутствия нужных документов. Мужчина начал огрызаться и материться, досталось в том числе и полицейскому. Об этом сообщает источник "Царьграда" в правоохранительных органах.
По данным издания, 46-летний американец Джозеф Тагер начал буйствовать в пятизвёздочной гостинице Radisson из-за того, что его отказались заселить в номер. Персонал пошёл на этот шаг из-за отсутствия у Тагера миграционной карты, позволяющей иностранцам легально находиться в России.
Американец в ответ начал кричать, материться сразу на русском и английском языках. Сотрудники гостиницы попытались утихомирить гостя, но тот накинулся на них с кулаками. В результате администратор вызвал полицейских, одному из них тоже здорово досталось.
Напомним, в ночь на 12 августа Тагер был доставлен в отдел полиции после учинённого им скандала. В участке он отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, а после напал на правоохранителя. Возбуждено уголовное дело.
Shutterstock / FOTODOM / MikroKon