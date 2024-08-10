Работница хостела в Москве дала жёсткий отпор постояльцу-насильнику и обратила его в бегство

Суд в Москве арестовал мужчину, который обвиняется в попытке надругаться над сотрудницей хостела. Девушка дала ему жёсткий отпор и обратила в бегство, но его отыскали стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

"В ночное время 8 августа 2024 года фигурант, находясь в хостеле, расположенном на улице Автозаводской в городе Москве, напал на администратора и попытался её изнасиловать. Однако потерпевшая сумела оказать активное сопротивление и позвать на помощь постояльцев хостела, злоумышленник скрылся с места происшествия", — рассказали в управлении.