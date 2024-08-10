Работница хостела в Москве дала жёсткий отпор постояльцу-насильнику и обратила его в бегство
В Москве арестовали постояльца хостела за попытку изнасиловать администратора
Обвиняемый в суде в Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК
Суд в Москве арестовал мужчину, который обвиняется в попытке надругаться над сотрудницей хостела. Девушка дала ему жёсткий отпор и обратила в бегство, но его отыскали стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
"В ночное время 8 августа 2024 года фигурант, находясь в хостеле, расположенном на улице Автозаводской в городе Москве, напал на администратора и попытался её изнасиловать. Однако потерпевшая сумела оказать активное сопротивление и позвать на помощь постояльцев хостела, злоумышленник скрылся с места происшествия", — рассказали в управлении.
Полицейские оперативно установили личность похотливого постояльца хостела и задержали его. Нападавшим оказался 35-летний уроженец Свердловской области. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ "Покушение на изнасилование". Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве изнасиловали сотрудницу телеканала "Матч ТВ". СК возбудил уголовное дело. Позднее в столице задержали троих приезжих, надругавшихся над девушкой. Двоих фигурантов отправили в СИЗО.