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14 августа, 13:10

Американец напал на полицейского в Москве

Гражданин США задержан в Москве за нападение на полицейского

Гражданин США задержан в Москве за нападение на полицейского во время проверки документов. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

"По данным следствия, в ночное время 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов", – рассказали в СК.

С иностранцем в настоящее время проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде ареста.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве суд вынес приговор по делу гражданина США, бывшего десантника Трэвиса Лика и его соучастницы-россиянки, которые попались на распространении наркотиков. Мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подруге дали 8 лет в колонии общего режима.

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Life.ru

Андрей Бражников
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