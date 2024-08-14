Американец напал на полицейского в Москве

Гражданин США задержан в Москве за нападение на полицейского во время проверки документов. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

"По данным следствия, в ночное время 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен столичный отдел полиции в связи совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов", – рассказали в СК.

С иностранцем в настоящее время проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде ареста.