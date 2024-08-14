Суд назначил арест на 15 суток американцу, устроившему дебош в отеле в Москве
Американец Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд назначил административный арест гражданину США Джозефу Татеру, который устроил дебош в элитном отеле и напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Джозефу Татеру из США назначили арест на 15 суток в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.
Суд назначил буйному иностранцу наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Напомним, в ночь на 12 августа Джозеф Татер был доставлен в отдел полиции после учинённого им скандала. Гражданин США устроил дебош в московском отеле после отказа заселить его из-за отсутствия миграционной карты. Татер кидался на персонал с кулаками и ругался матом. В участке он продолжил проявлять агрессию и напал на полицейского. Было возбуждено уголовное дело.