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Регион
12 февраля, 04:05

Рубио заявил о планах Трампа освободить всех осуждённых в России американцев

Американский лидер Дональд Трамп планирует добиться освобождения всех граждан Соединённых Штатов, которые отбывают срок за преступления в России. Намерения главы Белого дома озвучил госсекретарь США Марко Рубио.

«Другие американские граждане всё ещё находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — подчеркнул дипломат, комментируя освобождение Марка Фогеля.

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Напомним, что 11 февраля в России был освобождён осуждённый за контрабанду наркотиков Марк Фогель. Экс-сотрудник посольства США в Москве уже отправился на родину. Белый дом счёл этот шаг Москвы жестом доброй воли, который даёт надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Антон Голыбин
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