Американский лидер Дональд Трамп планирует добиться освобождения всех граждан Соединённых Штатов, которые отбывают срок за преступления в России. Намерения главы Белого дома озвучил госсекретарь США Марко Рубио.

«Другие американские граждане всё ещё находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — подчеркнул дипломат, комментируя освобождение Марка Фогеля.

Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля

Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля

Напомним, что 11 февраля в России был освобождён осуждённый за контрабанду наркотиков Марк Фогель. Экс-сотрудник посольства США в Москве уже отправился на родину. Белый дом счёл этот шаг Москвы жестом доброй воли, который даёт надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта.