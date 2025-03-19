Протесты вспыхнули после задержания мэра Стамбула, полиция жёстко начала разгонять толпу

В Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы города, после чего в акцию вмешалась стамбульская полиция, сообщает телеканал Now TV.

В Стамбуле вспыхнули протесты. Видео © X / TGEThGlobalEye

«В акцию студентов Стамбульского университета вмешалась полиция», — указано в сообщении.

По данным телеканала, правоохранительные органы преградили путь протестующим. Кроме того, полицейские применили резиновые дубинки, когда толпа направлялась к ним и начала теснить. Некоторые падали на асфальт из-за давки, о пострадавших пока не сообщалось.

Уточняется, что перед зданием муниципалитета усилили меры безопасности. Близлежащие улицы в городе перекрыты для движения транспорта.