Протесты вспыхнули после задержания мэра Стамбула, полиция жёстко начала разгонять толпу
Now TV: Полиция применила силу к протестующим против задержания мэра Стамбула
Участники протестов в Стамбуле. Обложка © X / TGEThGlobalEye
В Стамбуле вспыхнули протесты после задержания мэра города и главного политического оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Экрема Имамоглу. Студенты вышли на улицы города, после чего в акцию вмешалась стамбульская полиция, сообщает телеканал Now TV.
В Стамбуле вспыхнули протесты. Видео © X / TGEThGlobalEye
«В акцию студентов Стамбульского университета вмешалась полиция», — указано в сообщении.
По данным телеканала, правоохранительные органы преградили путь протестующим. Кроме того, полицейские применили резиновые дубинки, когда толпа направлялась к ним и начала теснить. Некоторые падали на асфальт из-за давки, о пострадавших пока не сообщалось.
Уточняется, что перед зданием муниципалитета усилили меры безопасности. Близлежащие улицы в городе перекрыты для движения транспорта.
Напомним, что ранее в Турции выдали ордер на арест Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции и содействии РПК. Несколько дней назад Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу по соответствующему запросу генеральной прокуратуры страны. Оказалось, что он поддельный. Градоначальник считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах главы государства.