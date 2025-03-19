В Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания мэра Стамбула

Турция ограничила доступ к нескольким социальным сетям после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это решение вызвано обеспокоенностью властей по поводу возможных протестов и распространения информации в Интернете.

Согласно сообщениям, такие платформы, как YouTube, X (бывший Twitter), TikTok и Instagram*, столкнулись с ограничениями. Важно отметить, что в таких случаях ограничения могут быть временными и направленными на контроль за информационными потоками.

Обвинения против Имамоглу и других лиц касаются серьёзных преступлений, что также может быть частью более широкой политической борьбы в стране.

Напомним, ранее в Турции выдали ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции и содействии РПК. Несколько дней назад Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу по соответствующему запросу генеральной прокуратуры страны. Оказалось, что он поддельный. Градоначальник считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах главы государства. Однако по турецким законам баллотироваться могут лишь кандидаты с высшим образованием.