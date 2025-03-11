Дутерте задержан в аэропорту Манилы за «казни» наркодилеров по ордеру МУС
Manila Bulletin: Экс-президент Филиппин Дутерте задержан в Маниле по ордеру МУС
Родриго Дутерте. Обложка © ТАСС / АР
В аэропорту Манилы полиция задержала бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, его обвиняют в «преступлениях против человечности» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет местное издание Manila Bulletin со ссылкой на заявление офиса президента страны.
«Экс-президент Дутерте задержан за преступления против человечности», — говорится в материале. Там добавляется, что политик прилетел из Гонконга, копия документа на его арест была получена полицией Филиппин утром 11 марта.
Дутерте возглавлял страну в период с 2016 по 2022 годы. Чиновнику вменяется то, что он якобы устраивал внесудебные казни и всячески нарушал права человека во время устроенной им борьбы с наркодилерами.
В 2023 году сообщалось, что Филиппины намерены прекратить все контакты с Международным уголовным судом (МУС), который отказался приостановить расследование «войны», объявленной предыдущими властями страны наркодельцам. Тогдашний президент страны Фердинанд Маркос – младший был возмущён, что МУС обвинил Дутерте в «нарушении прав наркодилеров».