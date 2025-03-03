Трущобы в номерах: Российские туристы бегут с Филиппин из-за отвратительного сервиса

Российские туристы оказались в культурном шоке от уровня сервиса в отелях Филиппин. Внутри хижин могут спокойно расти сорняки, а в бассейнах плавает килограммы грязи. О недовольных гостях сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Разруха в отеле на Филиппинах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Источник канала рассказал, что они приехали в пятизвёздочный отель Eskaya Resort and Spa 5* на острове Панглао. На фотографиях в интернете всё было просто прекрасно, а в реальности оказались трущобы. Повсюду полная разруха и потрёпанная мебель. На территории отеля валяется строительный мусор. Вся прибрежна зона завалена водорослями и помоями, все лежаки в плесени. Персонал не понимает даже английского языка.

Отдали туристы за такое удовольствие 120 долларов за одну ночь. После 4 часов ужаса семья решила выселиться.