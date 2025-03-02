«Лопались капилляры»: Десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию на Бали

Лихорадка денге бушует на Бали. Десятки российских туристов подхватили смертельно опасную инфекцию от комаров, сообщает SHOT.

У некоторых пострадавших распухают и отнимаются ноги. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, болезнь переносится крайне тяжело. Сначала воспаляется укус, у некоторых пострадавших распухают и отнимаются ноги. Появляются жуткие боли в животе. Кто-то жалуется на галлюцинации, у других желтеет кожа. Всё это сопровождается сильной жаждой.

У некоторых пострадавших распухают и отнимаются ноги. Фото © SHOT

Всего с начала января в Индонезии зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания денге, в том числе в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и других. Умерли 28 человек. Сейчас, в сезон дождей, по данным местных властей, ситуация ухудшается. Дома обрабатывают специальными средствами от комаров, переносящих инфекцию.

«В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвёртый день стало лучше и меня выписали», — поделилась одна из переболевших россиянок.

Фиксируются случаи заражения целых семей. Самки комаров Aedes заражают одного человека, а потом его кусает другой комар, и тоже становится инфицированным. Переболеть денге можно несколько раз, так как существует четыре штамма.

Местные аферисты уже пытаются нажиться на панике среди российских туристов. Одну из девушек хотел развести неизвестный на покупку капельницы от деньге. Россиянка чуть не вколола себе странную капельницу, но одумалась в последний момент.