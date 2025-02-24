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Регион
24 февраля, 14:13

В Конго более 50 человек умерли из-за неизвестного вируса

Actualite: Более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Конго

Более 50 человек скончались от лихорадки неизвестного происхождения, зарегистрированной на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает издание Actualite, ссылаясь на информацию местных здравоохранительных органов.

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — указано в публикации.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля. Болезнь представляет опасность для людей всех возрастов и проявляется такими симптомами, как лихорадка, озноб, головные боли, а также боли в мышцах и суставах. Министерство здравоохранения ДРК при этом исключило возможность эпидемии лихорадки Эбола.

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Ранее сообщалось, что жители Москвы массово жалуются на мощный вирус с температурой, кашлем и насморком. Медики советуют чаще мыть руки и избегать лишних контактов, особенно с детьми — вирус массово разносят дети со школ и детсадов.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Мария Любицкая
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