В Конго более 50 человек умерли из-за неизвестного вируса

Более 50 человек скончались от лихорадки неизвестного происхождения, зарегистрированной на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает издание Actualite, ссылаясь на информацию местных здравоохранительных органов.

«Было зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — указано в публикации.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы 9 февраля. Болезнь представляет опасность для людей всех возрастов и проявляется такими симптомами, как лихорадка, озноб, головные боли, а также боли в мышцах и суставах. Министерство здравоохранения ДРК при этом исключило возможность эпидемии лихорадки Эбола.