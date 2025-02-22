Поражает мозг и сердце: В российском регионе ввели карантин из-за смертельной болезни

В Самарской области зафиксировали появление опасной инфекции — лептоспироза. Заболевание также называют водной лихорадкой или болезнью Васильева — Вейля. Оно представляет смертельную опасность, сообщает 63.RU.

Лептоспироз обнаружили у животных на ферме в селе Маза Шигонского района. Вся территория в радиусе 1 километра от эпизоотического очага теперь является карантинной зоной.

«Лептоспироз вызывает интоксикацию, пневмонию, лёгочное кровотечение, параличи, разрушение клеток мышечной ткани, поражает капилляры, печень, почки, селезёнку, мышцы, сердце, мозговые оболочки, лимфатическую систему, лёгкие, центральную нервную систему. У больных краснеют глаза, появляются сыпь, рвота, диарея, желтуха», — сказано в публикации.

В эпизоотический очаг нельзя заходить людям. Животных ввозить и вывозить тоже запрещено, кроме как на убой. Весь больной скот запретили купать в водоёмах и отводить их туда попить воды. Трупы рогатого скота увозить оттуда также запрещается.