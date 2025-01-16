Заражённая бешенством лиса покусала школьницу в Амурской области

Дикая больная бешенством лиса покусала девочку в селе Поздеевка в Приамурье. На территории населённого пункта введён карантин, сообщили в Управлении ветеринарии Амурской области.

Животное разгуливало по селу, а когда мимо шла школьница, рыжая набросилась на неё и вцепилась в палец. От хищницы ребёнка спас случайный прохожий. Однако лисица попыталась покусать и его, пришлось убить агрессивного зверя. После проведения необходимых экспертиз у лисицы выявили бешенство.

Пострадавшей девочке оказана необходимая помощь, также ей делают прививки На территории, где выявлен очаг заболевания, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе дезинфекция.

«Циркуляция бешенства среди диких животных Приамурья, к сожалению, сохраняется. Заболевание фиксировали и в прошлом году, в основном оно выявлялось именно у лисиц. Жителям области, особенно в сельских территориях, необходимо учитывать сложившуюся ситуация и соблюдать меры предосторожности», — прокомментировал ситуацию начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Также он обратил внимание, что переносчики бешенства среди животных могут терять страх перед человеком или наоборот — становиться тактильными и чрезмерно общительными. При обнаружении лисы в населённом пункте не стоит к ней приближаться или пытаться гладить.