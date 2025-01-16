Заражённая бешенством лиса покусала школьницу в Амурской области
В Приамурье лиса с бешенством покусала школьницу, на территории введён карантин
Дикая больная бешенством лиса покусала девочку в селе Поздеевка в Приамурье. На территории населённого пункта введён карантин, сообщили в Управлении ветеринарии Амурской области.
Животное разгуливало по селу, а когда мимо шла школьница, рыжая набросилась на неё и вцепилась в палец. От хищницы ребёнка спас случайный прохожий. Однако лисица попыталась покусать и его, пришлось убить агрессивного зверя. После проведения необходимых экспертиз у лисицы выявили бешенство.
Пострадавшей девочке оказана необходимая помощь, также ей делают прививки На территории, где выявлен очаг заболевания, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе дезинфекция.
«Циркуляция бешенства среди диких животных Приамурья, к сожалению, сохраняется. Заболевание фиксировали и в прошлом году, в основном оно выявлялось именно у лисиц. Жителям области, особенно в сельских территориях, необходимо учитывать сложившуюся ситуация и соблюдать меры предосторожности», — прокомментировал ситуацию начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.
Также он обратил внимание, что переносчики бешенства среди животных могут терять страх перед человеком или наоборот — становиться тактильными и чрезмерно общительными. При обнаружении лисы в населённом пункте не стоит к ней приближаться или пытаться гладить.
Ранее бешеная лиса покусала женщину в Волгоградской области. Россиянка не сразу поняла, что заразилась опасным заболеванием. Со временем бешенство прогрессировало, у пострадавшей развивалась боязнь воды, а спустя пару дней после госпитализации она умерла.