Единственный шанс: Врач назвал способ, который может спасти жизнь человеку с бешенством

Ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. Об этом в беседе с. Life.ru рассказал эксперт Лаборатории «Гемотест» врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Лекарства от этого смертельного инфекционного заболевания не существует. Единственный способ обезопасить себя — вовремя сделать прививку.

По словам собеседника Life.ru, бешенство — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который, попадая в организм, по нервным окончаниям добирается до головного и спинного мозга и уничтожает нервные клетки. Первые симптомы заболевания проявляются обычно через 2–3 месяца после заражения, но инкубационный период может быть и более коротким (несколько дней), а иногда, наоборот, продолжаться до года.

«В подавляющем большинстве случаев человек заражается бешенством через укус больного животного, чаще всего собаки или лисы. Но переносчиками вируса также могут быть белки, барсуки, летучие мыши, крысы, хорьки и другие теплокровные животные», — указал эксперт.

В более редких случаях можно заразиться, съев мясо больного животного, при пересадке органов или переливании крови, вирус также передается во время беременности от матери к плоду.

На первой стадии заболевания, которая длится 1–3 дня, у человека поднимается температура тела до 37,3–37,5 °C, начинается головная боль, возникает слабость, он становится тревожным и раздражительным. Затем в течение 2–4 дней человек пребывает в возбужденном состоянии и начинает бояться воды, у него развиваются судороги, учащается дыхание, он с трудом переносит яркий свет, у него начинается сильное слюноотделение. Третья стадия характеризуется развитием энцефалита и «буйным» бешенством — заболевший человек становится дезориентированным и возбужденным. врач-дерматовенеролог Роман Иванов.

Если человека укусило животное — собака на улице, лиса или барсук в лесу, — важно как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение и сделать профилактическую прививку от бешенства, призывает собеседник Life.ru. Это единственная возможность защитить себя от смертельного заболевания.