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12 декабря, 10:24

Прокралась в поисках еды: Life.ru узнал подробности смертельного нападения лисы на россиянку

SHOT: Лиса напала на жительницу Волгоградской области у неё дома

Стали известны подробности гибели жительницы Волгоградской области после укуса лисы. Как пишет SHOT, животное пробралось за ограду дома россиянки в поисках еды. Там лиса и укусила женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью только через два месяца.

Как пишет телеграм-канал, 44-летняя Светлана Зубова из хутора Кукушкино (входит в состав округа Город Михайловка) решила не обращаться за экстренной вакцинацией после укуса лисы, так как не испытывала никаких симптомов. Женщина продолжала вести хозяйство и работать. Но через два месяца Светлана стала жаловаться на сильную тошноту и рвоту, которые сопровождались судорогами и трудностями с питьём воды — у неё развилась гидрофобия.

Пострадавшую госпитализировали с острой вирусной инфекцией, болезнь стремительно прогрессировала. Через два дня ей понадобилась вентиляция лёгких — вирус настолько повредил её организм, что он не мог получать достаточное количество кислорода. Врачи пытались помочь, но было уже слишком поздно. На следующий день Светлана скончалась.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что в Михайловке Волгоградской области, женщина скончалась после укуса лисы. У 44-летней женщиной развилось бешенство, что проявилось в виде гидрофобии: при виде воды или даже при мысли о ней у неё начинались сильные приступы, и каждый раз, когда она пыталась пить, её охватывала паника. Этот симптом свидетельствовал о прогрессировании болезни.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcin Perkowski

Наталья Афонина
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