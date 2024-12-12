Прокралась в поисках еды: Life.ru узнал подробности смертельного нападения лисы на россиянку
SHOT: Лиса напала на жительницу Волгоградской области у неё дома
Стали известны подробности гибели жительницы Волгоградской области после укуса лисы. Как пишет SHOT, животное пробралось за ограду дома россиянки в поисках еды. Там лиса и укусила женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью только через два месяца.
Как пишет телеграм-канал, 44-летняя Светлана Зубова из хутора Кукушкино (входит в состав округа Город Михайловка) решила не обращаться за экстренной вакцинацией после укуса лисы, так как не испытывала никаких симптомов. Женщина продолжала вести хозяйство и работать. Но через два месяца Светлана стала жаловаться на сильную тошноту и рвоту, которые сопровождались судорогами и трудностями с питьём воды — у неё развилась гидрофобия.
Пострадавшую госпитализировали с острой вирусной инфекцией, болезнь стремительно прогрессировала. Через два дня ей понадобилась вентиляция лёгких — вирус настолько повредил её организм, что он не мог получать достаточное количество кислорода. Врачи пытались помочь, но было уже слишком поздно. На следующий день Светлана скончалась.
Напомним, ранее Life.ru писал, что в Михайловке Волгоградской области, женщина скончалась после укуса лисы. У 44-летней женщиной развилось бешенство, что проявилось в виде гидрофобии: при виде воды или даже при мысли о ней у неё начинались сильные приступы, и каждый раз, когда она пыталась пить, её охватывала паника. Этот симптом свидетельствовал о прогрессировании болезни.
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