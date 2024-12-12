Прокралась в поисках еды: Life.ru узнал подробности смертельного нападения лисы на россиянку

Стали известны подробности гибели жительницы Волгоградской области после укуса лисы. Как пишет SHOT, животное пробралось за ограду дома россиянки в поисках еды. Там лиса и укусила женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью только через два месяца.

Как пишет телеграм-канал, 44-летняя Светлана Зубова из хутора Кукушкино (входит в состав округа Город Михайловка) решила не обращаться за экстренной вакцинацией после укуса лисы, так как не испытывала никаких симптомов. Женщина продолжала вести хозяйство и работать. Но через два месяца Светлана стала жаловаться на сильную тошноту и рвоту, которые сопровождались судорогами и трудностями с питьём воды — у неё развилась гидрофобия.

Пострадавшую госпитализировали с острой вирусной инфекцией, болезнь стремительно прогрессировала. Через два дня ей понадобилась вентиляция лёгких — вирус настолько повредил её организм, что он не мог получать достаточное количество кислорода. Врачи пытались помочь, но было уже слишком поздно. На следующий день Светлана скончалась.