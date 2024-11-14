Не только из-за бешенства: Зоолог объяснила, почему опасно подкармливать диких лис

Жителей Подмосковья призвали не подкармливать диких лисиц, которые вышли из леса на поиски еды. Так люди могут навредить не только себе, но и самим хищникам, заявила зоолог Татьяна Бондаренко.

По её словам, лисы могут спокойно себя прокормить. В тёплое время они охотятся на птиц, грызунов и других животных среднего размера, а также поедают фрукты и ягоды. В период холодов их пищей может стать мусорная еда, падаль и даже остатки фекалий. Если подкармливать лис, то они начнут привыкать к человеку, и у них исчезнет инстинкт охотника. Это сделает их лёгкой добычей для других хищников. Также дикие животные могут всё ближе подходить к жилым домам, воруя кур и домашний скот.

Во всей этой истории, по словам эксперта, есть ещё один негативный момент. Зоолог напомнила в беседе с интернет-изданием Regions.ru, что лисы являются одним из основных носителей вируса бешенства. Любой контакт с заражённым зверем может быть смертельно опасным.

«В зоне риска не только взрослые и дети, но и домашние питомцы, которые могут случайно выпить воду из лужи, в которой накануне утоляла жажду бешеная лисица», — рассказала Бондаренко.

Она добавила, что лучший способ помочь диким животным — дать им шанс выживать самостоятельно. Припугнуть их можно при помощи палки или угрожающего жеста.